قالت وكالة "فرانس برس" إن فرنسا ضمنت حماية قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل.

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ونقلت الوكالة عن مصدر أن فرنسا ضمنت حماية قواعدها بفضل أنظمة الدفاع الجوي، مذكرا بأن إسرائيل أكدت أن فرنسا ساعدت في صد الهجوم الإيراني.

وقال المصدر: "قمنا بتعزيز متابعة القواعد التي تقع فيها وسائلنا العسكرية وحمايتها".

ويبلغ عدد القوات العسكرية الفرنسية في الشرق الأوسط حاليا نحو ألفي جندي وتتركز في 3 اتجاهات وهي العراقية السورية في إطار عملية Chammal ضد تنظيم داعش، ولبنان في إطار عملية Daman والبعثة الأممية لحفظ السلام "اليونيفيل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

المصدر: نوفوستي