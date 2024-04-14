الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيّا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 41 مسيّرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور بيلغورود خسر العدو 60 عسكريا وآليات ومركبات عسكرية ومدافع ومحطة تشويش إلكتروني Nota.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا و6 مدرعات، ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا في محيط بلدة فيسيلوفيه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 470 عسكريا وآليات ومدافع غربية.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 460 عسكريا و6 دبابات، وآليات ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 150 عسكريا وتدمير مركبات ومدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.

تدمير منصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة.

أسقطت دفاعاتنا 3 قنابل Hammer فرنسية وJDAM أمريكية، ودمرت راجمة HIMARS صاروخية أمريكية.

إسقاط 41 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية