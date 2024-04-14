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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيّا خلال 24 ساعة

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيّا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 41 مسيّرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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إسقاط 10 مسيّرات أوكرانية جنوبي روسيا
إسقاط 10 مسيّرات أوكرانية جنوبي روسيا

على محور بيلغورود خسر العدو 60 عسكريا وآليات ومركبات عسكرية ومدافع ومحطة تشويش إلكتروني Nota.

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا و6 مدرعات، ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.
  • على محور دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا في محيط بلدة فيسيلوفيه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 470 عسكريا وآليات ومدافع غربية.
  • على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 460 عسكريا و6 دبابات، وآليات ومدافع غربية.
  • على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 150 عسكريا وتدمير مركبات ومدافع غربية. 
  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.
  • تدمير منصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة.

  • أسقطت دفاعاتنا 3 قنابل Hammer فرنسية وJDAM أمريكية، ودمرت راجمة HIMARS صاروخية أمريكية.

  • إسقاط 41 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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