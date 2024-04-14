الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيّا خلال 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcq6
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1225 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 41 مسيّرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور بيلغورود خسر العدو 60 عسكريا وآليات ومركبات عسكرية ومدافع ومحطة تشويش إلكتروني Nota.
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا و6 مدرعات، ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.
- على محور دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا في محيط بلدة فيسيلوفيه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 470 عسكريا وآليات ومدافع غربية.
- على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 460 عسكريا و6 دبابات، وآليات ومدافع غربية.
- على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 150 عسكريا وتدمير مركبات ومدافع غربية.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا وأسلحة ومركبات ومدافع غربية.
- تدمير منصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي ومستودع ذخيرة.
أسقطت دفاعاتنا 3 قنابل Hammer فرنسية وJDAM أمريكية، ودمرت راجمة HIMARS صاروخية أمريكية.
إسقاط 41 مسيرة أوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية