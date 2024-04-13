تأثر حركة الطيران في عدة بلدان في الشرق الأوسط نتيجة التشويش على نظام GPS

صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

وأوضح مستو لقناة "المملكة" الإخبارية أن حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام الأنظمة البديلة، وقال إن "التشويش على نظام GPS يوثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا".

وأضاف "بالنسبة للتأثير على الملاحة للطائرات فهو يؤثر على الأجهزة التي تعتمد على إشارات GPS إلا أن هناك أنظمة أخرى بديلة للملاحة في الطائرات وكذلك الأجهزة الإرشادية الأرضية تستخدمها الطائرات. بالتالي تستمر الملاحة بشكل اعتيادي".

كما أشارت وسائل الإعلام إلى تشويشات كبيرة في أنظمة الملاحة العالمية في كل من العراق والكويت وسوريا ولبنان وتأثر حركة الطيران في مطاراتها.

المصدر: وكالات