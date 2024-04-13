الدفاع الروسية: 9 مظليين من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي على محور أفدييفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن جنودا من إحدى وحدات اللواء 25 الأوكراني المنفصل المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية استسلموا للجيش الروسي على محور أفدييفكا.

وقالت الوزارة في بيانها: "انتهز تسعة مظليين من اللواء 25 الأوكراني المنفصل المحمول جوا التابع لوحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية الفرصة للاستسلام وتوجهوا إلى مجموعة القوات المركزية في الجيش الروسي في منطقة بلدة فوديناوي على محور أفدييفكا وألقوا أسلحتهم".

وبحسب الدفاع الروسية، أشار الجنود المستسلمون إلى نقص التدريب العسكري المهني وتوقع التعزيزات عند الحاجة إليها. وأضافت الوزارة أنهم تحدثوا أيضا عن الموقف اللائق لأفراد الجيش الروسي تجاه الأسرى الأوكرانيين، ودعوا زملاءهم إلى إلقاء أسلحتهم وعدم المشاركة في الأعمال العدائية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي خصص للأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية الذين يريدون إنقاذ حياتهم قناة اتصال منفصلة عبر تردد راديوي خاص هو 149200 مع علامة نداء خاصة "فولغا"، حيث يتلقى أولئك الذين يريدون إلقاء أسلحتهم والانتقال إلى الجانب الروسي تعليمات مفصلة حول كيفية الاستسلام.

وفي بداية الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الروسية إن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في ليلة 4 أبريل على المواقع الأوكرانية وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا.

هذا وتمكنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، من القضاء على 935 عسكريا أوكرانيا بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الدفاع الروسية أنه "خلال 24 ساعة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 222 طائرة أوكرانية مسيرة، وثمانية صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هايمارس وفامباير".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

المصدر: RT