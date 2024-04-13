قال مستشار البنتاغون السابق الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد المزيد والمزيد من الجنود كل يوم، مما يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبًا.

واشار ماكغريغور خلال مقابلة مع قناة Reinvent Money على يوتيوب إلى أن الأوكرانيين يفقدون كل يوم من الجنود أكثر مما فقدوه في أي وقت مضى. علينا ألا نتفاجأ إذا انهاروا تماماً. إنهم ينهارون ويتراجعون.

ولفت ماكغريغور إلى أن خسائر الألمان في الأشهر التسعة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كانت الأكبر، وأشار إلى أن هذا عادة ما يحدث في الفترة التي تسبق نهاية الصراع، كل شيء ينهار، والجميع يسعى للمغادرة قبل حلول اللحظة الحاسمة، وهذا ما يحدث في أوكرانيا.

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بحسب المحلل، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من نصف مليون شخص، وهذا العدد مستمر في التنامي. ووصف الدعم المستمر لأوكرانيا بأنه غير إنساني، ولا يؤدي إلا إلى زيادة عدد القتلى، ودعا إلى وقف الصراع.

وخلص الخبير إلى أن "بوتين انتصر".

في 2 أبريل، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ يناير أكثر من 80 ألف عسكري، و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1200 دبابة وغيرها من العربات القتالية المدرعة.

المصدر: نوفوستي