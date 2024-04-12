مسؤولان أمريكيان لـCBS: من المتوقع حدوث هجوم إيراني على إسرائيل اليوم

قال مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS الأمريكية إنه من المتوقع وقوع هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل اليوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

جاء ذلك ضمن تقرير نشرته CBS، أفاد بأن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرا من السفر لإسرائيل وسط احتمالات بشن هجوم إيراني وشيك، فيما تستعد إسرائيل، وفقا للشبكة، لأسوأ السيناريوهات التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها يمكن أن تتحقق في غضون ساعات فقط.

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يأتي ذلك ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل 7 من ضباط الحرس الثوري الإيراني مطلع الشهر الجاري.

وقال المسؤولان الأمريكيان إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم، وأشارا إلى احتمال أن يختار الإيرانيون شن هجوم على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي.

ولم توضح إيران كيف أو متى سترد على الهجوم الإسرائيلي، ومن غير الواضح إلى أين سيذهب قادة إيران، حيث يخشى أن يؤدي تنفيذ هجوم مباشر على إسرائيل إلى تفجير صراع إقليمي أوسع بكثير.

وقد صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية إبراهيم رضائي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأنه من غير المرجح أن تبدأ إسرائيل حربا شاملة مع غيران إن ردت طهران على ضربة القنصلية الإيرانية في سوريا.

المصدر: CBS