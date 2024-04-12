تفسير وحيد من المتابعين على ظهور خامنئي متكئا على بندقيته خلال خطبة عيد الفطر

علقت حسابات مواقع التواصل على ظهور مرشد إيران علي خامنئي في خطبة عيد الفطر متكئا على بندقيته، وتوعد في كلمته بالرد على الهجوم الإسرائيلي ضد قنصلية بلاده في دمشق بداية الشهر الجاري.

وذكرت مواقع إخبارية أن بندقية خامنئي التي درجت العادة على ركنها بجانبه والاتكاء عليها في بعض الخطب بندقية روسية قناصة من طراز SVD.

وأدرج أغلب المتابعين هذا التصرف من المرشد وفي هذا الوقت بالتحديد بأنه إشارة إلى حتمية الرد على الاستهداف الإسرائيلي الأخير في دمشق.

🚨 نُشرت صورة للزعيم الإيراني علي خامنئي وهو يحمل بندقية قناصة SVD كعصا، وهو يلقي خطبة #عيد_الفطر

والتي هـ ـدد فيها #إسرائيل ووعد بالعـ.ـقاب.



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هل تتوقعون ردا إيراني الليله...#غزة_تنتصر#اسماعيل_هنية#برشلونة#كمين_الزنةpic.twitter.com/s8ID2UTzMQ — ابو عبد الله (@bin_abdullh112) April 10, 2024

* صورة للزعيم الإيراني 🇮🇷 علي خامنئي وهو " يحمل بندقية قناصة SVD كعصا " ..، وهو يلقي خطبة بمناسبة عيد الفطر. والتي هدد فيها إسرائيل ووعد بالعقاب . pic.twitter.com/Knv5Kvszmp — lamine filali (@LamineCaptain) April 11, 2024

يشار إلى أنه في خطبته بمناسبة عيد الفطر، قال خامنئي قبل يومين إن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا".

وشدد على أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجوما على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".

وتعتبر قناصة "دراغونوف" الروسية التي أدخلت الخدمة عام 1967 أخف وزنا من مثيلاتها الأجنبية، وحركتها الميكانيكية شبيهة بحركة الكلاشنكوف إلا أن بعض أجزائها تختلف من حيث الحجم.

والمميز في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي والتي يوجد عليها واق للخد مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص.

المصدر: RT