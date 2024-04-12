موسكو ترد على ليوبليانا وتعلن دبلوماسيا سلوفينيا شخصا غير مرغوب به على الأراضي الروسية

استدعت الخارجية الروسية سفيرة سلوفينيا لدى موسكو وأبلغتها بطرد أحد دبلوماسييها ردا على طرد موظف بالسفارة الروسية في سلوفينيا.

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وقد أمضت السفيرة السلوفينية داريا بافداج كوريت في مقر وزارة الخارجية أقل من 10 دقائق، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي". وقد استدعيت بافداج كوريت إلى الخارجية في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، اليوم الجمعة، وغادرت المقر 11:10، حيث أعربت الخارجية الروسية عن احتجاجها على قرار ليوبلانا بطرد دبلوماسي روسيا، فيما وصفته موسكو بأنه قرار "غير ودي، ولا أساس له".

وكانت سلوفينيا قد أعلنت دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه، 21 مارس الماضي، وأمرته بمغادرة البلاد بحلول 28 مارس، وهو ما قابلته الخارجية الروسية بتصريح جاء فيه: "نحن ندرس هذه الخطوة غير الودية بشكل علني في سياق المسار العام لليوبلانا نحو تدمير العلاقات الروسية السلوفينية"، وأشارت الوزارة إلى أن عواقب هذه السياسة المدمرة تقع بالكامل على الجانب السلوفيني.

من جانبها ادعت الحكومة السلوفينية أن الطرد "يعتبر ضروريا" بسبب ما أسمته "الزيادة الكبيرة في أنشطة الدعاية الروسية" ضد المصالح الوطنية السلوفينية.

المصدر: RT