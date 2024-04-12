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رئيس وزراء اليونان يقبل الدعوة للمشاركة في مؤتمر حول أوكرانيا

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رئيس وزراء اليونان يقبل الدعوة للمشاركة في مؤتمر حول أوكرانيا
Legion-Media Rainer Unkel
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه قبل دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور المؤتمر حول السلام في أوكرانيا، الذي سيعقد في سويسرا.

وكتب ميتسوتاكيس على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في أعقاب لقائه بالرئيس الأوكراني في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم الخميس: "أكدت مجددا دعمنا الثابت لأوكرانيا وقبلت دعوته لحضور قمة السلام العالمية المرتقبة في سويسرا".

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يذكر أن سويسرا من المقرر أن تستضيف مؤتمرا حول السلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يحضره نحو 120 من رؤساء دول وحكومات.

ورفضت روسيا المشاركة في المؤتمر المذكور، حيث سيتركز الحديث على ما يسمى بـ"معادلة زيلينسكي للسلام"، التي اعتبرتها روسيا "منفصلة عن الواقع" ورفضت مناقشتها بسبب عدم مراعاتها للمصالح الروسية.

المصدر: نوفوستي

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