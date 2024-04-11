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مصدر في الرئاسة التركية ينفي تقديم أي ورقة بشأن التسوية السلمية لكل من موسكو وكييف

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مصدر في الرئاسة التركية ينفي تقديم أي ورقة بشأن التسوية السلمية لكل من موسكو وكييف
Globallookpress Sha Datiwangfeng/XinHua
المفاوضات الروسية - الأوكرانية في تركيا عام 2022 (صورة من الأرشيف)
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نفى مصدر في الرئاسة التركية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية تقديم أنقرة أي ورقة بشأن التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا لكل من موسكو وكييف.

وقال المصدر، يوم الخميس: "لا توجد أي مشاريع مقدمة أو مفروضة من قبلنا. ويعرض الجانب التركي وساطته لتسوية النزاع الذي طال المنطقة كلها بناء على الاحترام المتبادل والثقة من قبل كلا الطرفين".

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جاء ذلك تعليقا على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن أنقرة قدمت لروسيا وأوكرانيا مشروع اتفاق سلام مبنيٍّ على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول عام 2022.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن مشروع الاتفاق ينص على تجميد النزاع عند خط التماس وتقديم أوكرانيا ضمانات بشأن عدم انضمامها إلى أي أحلاف حتى عام 2040.

المصدر: نوفوستي

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