الجيش الإسرائيلي ردا على التهديد الإيراني: مستعدون هجوميا ودفاعيا لأي تطورات

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الخميس أن إسرائيل على أهبة الاستعداد في حالتي الهجوم والدفاع تحسبا لمواجهة أي تطورات في المنطقة.

وأشار هاغاري إلى أن "إيران تمول وتسلح وكلاءها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن وتحضرهم لمهاجمتنا"، مشددا على أن "الجيش يواصل الحرب في غزة ومستعدون للمضي قدما".

وفي الحديث عن الهجوم الإيراني المحتمل ردا على قصف قنصلية إيران في دمشق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لا تغيير في التعليمات الحالية للجبهة الداخلية"، مؤكدا أن "رئيس الأركان أجرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تقييما للتحديات الأمنية".

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجبهة الداخلية وجهت باتخاذ استعدادات دون إثارة للذعر تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا خلال لقائهما أن باريس حذرت طهران من مهاجمة إسرائيل.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه في حال جاء هجوم إيران بشكل مباشر من أراضيها، فسيتعين على إسرائيل الرد عليه بقوة ودون تأخير.

هذا وأكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن عدم إدانة مجلس الأمن الدولي لقصف إسرائيل القنصلية في دمشق، يحتم على طهران ضرورة معاقبة "النظام الإسرائيلي المارق".

يوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد". ردا على ذلك، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن بلاده ليست خائفة من رد إيران.

المصدر: RT