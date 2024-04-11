تلفزيون: ترامب لم يغير موقفه من تمويل كييف بعد محادثاته مع كاميرون

قالت قناة "سي أن أن" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يغير موقفه من مسألة تمويل كييف بعد محادثاته مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

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وأشارت القناة نقلا عن مصدرين مقربين من ترامب إلى أنه "لا توجد هناك أي إشارات تدل على تغير موقف الرئيس الأمريكي السابق من مسألة تمويل أوكرانيا". وذلك بالرغم من أن عددا من حلفاء ترامب الذين يؤيدون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، عبروا عن تفاؤلهم الحذر بهذا الشأن بعد لقاء ترامب بكاميرون.

وفي وقت سابق اقترح ترامب التوقف عن تقديم مساعدة مجانية لدول أجنبية وتحويلها إلى قروض.

وكتبت صحيفة "تليغراف"، الثلاثاء الماضي، أن كاميرون بحث مع ترامب في فلوريدا دعم أوكرانيا ومستقبل "الناتو" والوضع في الشرق الأوسط. من جتهتا أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بمحاولة كاميرون لإقتاع ترامب بأهمية اتخاذ قرار حول تقديم المساعدات العسكرية لكييف، داعيا إياه لتشجيع الكونغرس على الموافقة عليها.

المصدر: نوفوستي