الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية مباغتة نفذتها الفرقة 162 تحت أرض غزة وفوقها (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، وسلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها وسط قطاع غزة".

وأفاد الجيش في بيان بأنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة، قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو البنية التحتية الإرهابية فوق وتحت الأرض في وسط قطاع غزة، ونفذت البحرية الإسرائيلية عددا من الضربات المستهدفة على طول الساحل في وسط قطاع غزة من أجل مساعدة القوات البرية العاملة في المنطقة".

وأكد أن "العملية العسكرية وسط القطاع تتم بتوجيه استخباراتي دقيق، وقواتنا عثرت على منصات لإطلاق الصواريخ خلال عمليتها التي بدأتها وسط القطاع".

المصدر: RT