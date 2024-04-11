ماسك: السلطات الأمريكية طلبت من "إكس" بيانات عن أنشطة غير قانونية تمارسها البرازيل

كشف مالك منصة "إكس" إيلون ماسك أن منصته تلقت طلبا من مجلس النواب الأمريكي لتسليمه بيانات عن النشاط غير القانوني البرازيلي وسط الخلاف مع سلطات البرازيل حول الرقابة على الإنترنت.

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وكتب ماسك في صفحته على "إكس": "تلقينا طلبا من مجلس النواب الأمريكي حول إجراءات اتخذتها البرازيل خلافا للقوانين البرازيلية وعددها بالمئات إن لم يكن بالآلاف. لقد أصبح الأمر ساخنا".

وفي وقت سابق أعلن ماسك أن موظفيه البرازيليين يواجهون التهديد بالاعتقال وسط خلاف مع السلطات البرازيلية حول قضايا الرقابة والتضليل على الإنترنت.

وعرض ماسك استقالة قاضي المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس بزعم انتهاكه المستمر لدستور البرازيل، كما وعد بنشر طلبات القاضي لإزالة المواد من الشبكة الاجتماعية.

وبعد ذلك أمرت محكمة في البرازيل بإجراء تحقيق مع ماسك.

وتكافح الحكومة البرازيلية بنشاط الأخبار المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعمل برلمان البلاد منذ العام الماضي على مشروع قانون لمكافحة الأخبار المزيفة من شأنه أن يجرم نشر المعلومات المضللة باستخدام الروبوتات.

المصدر: نوفوستي