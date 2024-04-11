"لوفيغارو": تصريحات ماكرون ترعب الفرنسيين وإقبال جنوني على تشييد الملاجئ الخاصة

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا نشطت اهتمام السكان بشراء الملاجئ الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن النزاع في أوكرانيا وتصريحات ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا، أدى إلى زيادة حادة في اهتمام الفرنسيين بشراء الملاجئ.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النزاع حفز سوق بناء الملاجئ وقال مدير شركة Amesis Building International Protect المتخصصة في هذا البناء إينزو بيترون، إن بدء العملية الروسية تسبب في زيادة الطلب من العملاء.

وأضاف: "حينها كان يتم الاتصال بالشركة 200 مرة يوميا، لقد كان الناس مرعوبين.. قفزت الأسعار عندما تحدث ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا في نهاية فبراير، ومنذ ذلك الحين كانت الطلبات عند المستوى الذي عرفناه منذ بداية العام، أي حوالي 10 شهريا".

وأوضحت الصحيفة أن بناء الملاجئ في فرنسا لا يزال أقل مما هو لدى "جيرانها الأكثر حذرا".

المصدر: لوفيغارو