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الدفاعات الروسية تسقط 12 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

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الدفاعات الروسية تسقط 12 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد
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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 12 مسيرة أطلقتها قوات كييف على 5 مقاطعات روسية وجمهورية موردوفيا جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 12 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات كورسك (3 مسيرات) وتامبوف (3)، وبيلغورود (2)، وبريانسك (1)، وليبيتسك (1)، وجمهورية موردوفيا (2)".

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وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

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