الدفاعات الروسية تسقط 12 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد
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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 12 مسيرة أطلقتها قوات كييف على 5 مقاطعات روسية وجمهورية موردوفيا جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 12 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات كورسك (3 مسيرات) وتامبوف (3)، وبيلغورود (2)، وبريانسك (1)، وليبيتسك (1)، وجمهورية موردوفيا (2)".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
المصدر: RT