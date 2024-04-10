إثيوبيا: لجنة حقوق الإنسان تسعى للتحقيق في مقتل معارض بارز

دعت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة في إثيوبيا إلى إجراء تحقيق في مقتل شخصية معارضة بارزة تم إطلاق سراحها مؤخرا من السجن.

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وقتل باتي أورغيسا ليلة الثلاثاء أثناء زيارته لمسقط رأسه في ميكي في أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا، وفقا لمسؤول في جبهة تحرير أورومو.

ودعا دانييل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، يوم الأربعاء، إلى "إجراء تحقيق سريع ونزيه وكامل من قبل السلطات الإقليمية في أوروميا والسلطات الفيدرالية الإثيوبية لمحاسبة الجناة".

كان باتي منتقدا صريحا للحكومة، وقضى عدة فترات في السجن على مر السنين. وفي عام 2022، أصيب بمرض خطير أثناء احتجازه إلى جانب أعضاء كبار آخرين في جبهة تحرير أورومو لعدة أشهر.

وفي فبراير، ألقي القبض عليه إلى جانب أنطوان غاليندو، الصحفي الفرنسي، أثناء لقائهما في فندق في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، وأطلق سراحهما بعد أيام.

ووقعت جبهة تحرير أورومو اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2018، لكن جزءا من جناحها المسلح، جيش تحرير الأورومو، واصل النضال وكثف جهوده ضد الجيش في الأشهر الأخيرة.

المصدر: ABC NEWS