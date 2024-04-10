سويسرا تنضم رسميا إلى مبادرة "درع السماء الأوروبية"

وافق المجلس الاتحادي السويسري اليوم الأربعاء على انضمام البلاد إلى منظومة الدفاع الجوي الأوروبية "سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية) الذي أطلقته ألمانيا في عام 2022.

وقال المجلس الاتحادي في بيان له: "حتى بعد التوقيع على إعلان العضوية، تظل سويسرا حرة في تحديد أين وإلى أي مدى تخطط للمشاركة في المبادرة وأنظمة الدفاع أرض-جو التي تخطط للحصول عليها".

ومبادرة درع السماء الأوروبية (ESSI) هي خطة مشتركة للدفاع الجوي أنشأتها ألمانيا في عام 2022 لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي.

وكانت سويسرا قد وقعت إعلان نوايا للانضمام إلى البرنامج في يوليو من العام الماضي. وقد وقعت العديد من الدول، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في حلف "الناتو"، على المشروع بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وفنلندا.

وتهدف المبادرة إلى خفض التكاليف على الدول من خلال تنسيق مشترياتها من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي مثل نظام صواريخ باتريوت. ويهدف أيضا إلى تمكين التعاون في مجال التدريب والصيانة والخدمات اللوجستية.

المصدر: "رويترز"