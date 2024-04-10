تقرير إسرائيلي: معبر إيريز سيبقى مغلقا والجيش سينشئ معبرا جديدا للمساعدات إلى شمال غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الجيش أنشأ معبرا جديدا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لتجنب فتح معبر "إيريز" خشية أن يغلقه المتظاهرون.

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وقالت الإذاعة إن "الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بإنشاء معبر جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يمكنه ذلك في هذه المرحلة بأن يتخلى عن فتح معبر إيريز، خوفا من أن يغلقه المتظاهرون".

وأضافت أن "المؤسسة الأمنية تأمل في أن يجعل موقع المعبر الجديد، الذي سيتم بناؤه في شمال قطاع غزة، من الصعب على المتظاهرين منع دخول المساعدات".

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צה"ל מקים בימים אלה מעבר חדש להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה ומוותר בשלב זה על פתיחת מעבר ארז, מחשש שייחסם על ידי מפגינים.

במערכת הביטחון מקווים כי מיקום המעבר החדש, שיוקם בצפון הרצועה - אך במיקום פחות מרכזי - יקשה על מפגינים לחסום את הכנסת הסיוע >> — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 10, 2024

وأفيد بأنه تم أمس الثلاثاء 9 أبريل، تفتيش ونقل 468 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، وهو يعد أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي تدخل غزة في يوم واحد منذ بداية الحرب، حيث أن أكثر من 1200 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت الحكومة المصغرة في إسرائيل وافقت في 4 أبريل على فتح معبر "إيريز" على حدود قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك لأول مرة منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي