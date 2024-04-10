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تحذيرات فرنسية من ضم أوكرانيا إلى المكون الأوروبي.. جنون وخطأ على غرار ما حدث مع تركيا

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تحذيرات فرنسية من ضم أوكرانيا إلى المكون الأوروبي.. جنون وخطأ على غرار ما حدث مع تركيا
Globallookpress
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أكدت مصادر فرنسية أن أوكرانيا لا مكان لها في مكون الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ضمها سيكون بمثابة خطأ سيتسبب بمقتل الاتحاد الأوروبي.

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ونقلت صحيفة "إكسبريس" الفرنسية عن أحد المصادر قوله "إننا نرتكب نفس الخطأ الذي حدث مع تركيا. سيكون هذا خطأ يقتل الاتحاد الأوروبي. إن دمج أكبر منتج للحبوب في العالم سيكون ضربا من الجنون".

بدوره، أشار مصدر آخر رفض الكشف عن اسمه - وهو عضو في الحزب الذي يدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - إلى أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون نقطة مفاوضات مع روسيا. وأضاف: "أظهروا التزامنا بهذا القرار اليوم لرفع زيادة قيمة تساهلنا هذا... غدا".

يشار إلى أن أوكرانيا تطالب منذ سنوات بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وقد كثفت طلباتها لدى بروكسل منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.

وتم اتخاذ قرار بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن عضويتها هذه من قبل المشاركين في قمة الاتحاد في منتصف ديسمبر 2023.

وفي يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للانضمام إليه، وطرح عدة شروط صارمة للبدء رسميا بمفاوضات الانضمام.

المصدر: RT

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