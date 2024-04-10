بايدن: أغلبية مجلس النواب ستؤيد تخصيص المساعدات لنظام كييف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع قناة Univision التلفزيونية، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب بالكونغرس، ستؤيد تخصيص المساعدات لكييف لو تم التصويت على ذلك.

وأضاف بايدن: "كما تعلمون الغالبية العظمى من الجمهوريين تتفق معي. ولو تم التصويت يوم غد لو دعا رئيس مجلس النواب الجديد (مايك جونسون) إلى التصويت على أوكرانيا، فستقوم الأغلبية الساحقة بالتصويت لصالح ذلك".

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وأشار الرئيس الأمريكي كذلك إلى أنه، يفتخر بتوسع حلف الناتو.

بالإضافة إلى ذلك، قال بايدن إن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، يشكل التهديد الرئيسي للديمقراطية والحرية في الولايات المتحدة.

عاد مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، إلى العمل بعد استراحة دورية، ومن المتوقع أن يكون تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، أحد المواضيع المطروحة للمناقشة في الكونغرس.

تعد القضية الأوكرانية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا، على جدول أعمال الكونغرس. وبعد موافقة مجلس الشيوخ على طلب الرئيس بايدن لتمويل الأمن القومي، بما في ذلك أكثر من 60 مليار دولار من الدعم العسكري والمالي لنظام كييف، تعثرت الوثيقة في مجلس النواب بسبب رفض جونسون طرحها للمناقشة هناك. وأشار جونسون عدة مرات إلى أن مسألة تمويل أوكرانيا سيتم عرضها على مجلس النواب في الوقت المناسب بعد الموافقة على الميزانية الأمريكية نفسها.

في وقت سابق، صرح السيناتور الجمهوري إيريك شميت بأن البيت الأبيض قد يطلب من الكونغرس 100 مليار دولار إضافيا لمساعدة أوكرانيا.

وطلب السيناتور خلال جلسة الاستماع في الكونغرس، يوم الثلاثاء، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن توضيح الحجم الإجمالي للتمويل الذي ستطلبه الإدارة الأمريكية من الكونغرس لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي