صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن هناك مماطلة في التحقيقات في تفجير أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وهذا قد يدل على أن لدى الدول الغربية ما تخفيه بهذا الشأن.

وقال أنطونوف للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "التهديدات الأمريكية قد تدل على حسابات متهورة أكثر. وعلى سبيل المثال يمكن أن نتذكر أنه بعد الوعود الكثيرة بإنهاء مشروعي "السيل الشمالي" تم تفجير خطوط الأنابيب الروسية تحت المياه بنتيجة عمل إرهابي".

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وأضاف أن "التحقيق فيه يشهد مماطلة من قبل العواصم الغربية. وهناك ما يخفونه على ما يبدو".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت للتفجير في سبتمبر عام 2022. وفتحت سلطات الدول المجاورة لموقع الحادث، وهي ألمانيا والسويد والدنمارك، تحقيقات في التفجير، لكنها لم تتعاون مع روسيا في التحقيقات ولم تكشف عن نتائجها.

وكانت روسيا قد طالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل بمشاركة موسكو فيه، لكن الدول الغربية لم تؤيد ذلك في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي