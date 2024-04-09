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أكبر حزب سويسري يطالب بالانسحاب من المجلس الأوروبي

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أكبر حزب سويسري يطالب بالانسحاب من المجلس الأوروبي
ria.ru
مشاهد من شوارع سويسرا - صورة تعبيرية
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طالب حزب الاتحاد السويسري من أجل الديمقراطية حكومة برن بالانسحاب من المجلس الأوروبي عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير حول التغير المناخي.

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وأكد حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (UDC)، وهو أكبر حزب في البرلمان السويسري، في بيان صحفي، مطالبته خروج البلاد من مجلس أوروبا بعد إدانة برن بانتهاك التزاماتها البيئية.

وجاء في بيان الحزب: "إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فضيحة ومن الواضح أن الأيديولوجية وإنكار الواقع هي السائدة في المحاكم الأوروبية".

وأضاف البيان: "مهمة المحاكم هي إرساء القانون وليس الانخراط في السياسة، علاوة على ذلك، لم يأخذ القضاة في ستراسبورغ في الاعتبار حقيقة أن سويسرا بلد مثالي من حيث الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 ".

وفي ختام البيان دان الحزب التدخل من قبل القضاة الأجانب وطالب بانسحاب سويسرا من مجلس أوروبا".

وغرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء سويسرا بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، وقضت المحكمة بأن "الاتحاد السويسري فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية تغير المناخ" لتنفيذ التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القيود على انبعاثات الغازات الدفيئة.

المصدر: نوفوستي 

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