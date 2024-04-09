القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا في مدينة أوديسا

أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف اليوم الثلاثاء، أن مطارا عسكريا في أوديسا تعرض للقصف، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.

وقال ليبيديف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "تم استهداف المطار العسكري الواقع في شارع فرقة تشابايف 25، ويتصاعد عمود أسود من الدخان من هناك".

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وأشار إلى أن الهجوم استهدف أيضا أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قائلا : "بما أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم سحبها (على الأرجح)، فيمكننا استهداف حظائر الطائرات".

وقال ليبيديف: "كتبنا عدة مرات أن الدفاع الجوي كان يعمل من جهة بلدة أفانغارد. وحتى الإحداثيات تم تقديمها من قبل رفاق مختلفين. لا أستبعد أبدًا أن الدفاع الجوي أصيب. اليوم إنه يوم سيئ للغاية بالنسبة للدفاع الجوي"

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ذكرت قناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية أن انفجارا وقع في أوديسا، وتم الإعلان عن إنذار بغارة جوية في المنطقة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"+RT