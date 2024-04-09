أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية الخارجية بأن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة بدأت في تجنيد مرتزقة من رجال عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية للقتال في أوكرانيا.

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وبحسب البيانات التي تلقتها القوات الروسية الخاصة فقد بدأت الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية تحت قيادة إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي في تجنيد ممثلين عن عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية التي تقضي عقوبات في السجون الأمريكية للمشاركة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف

وأشار الجهاز "إلى أن واشنطن تسعى يائسة لتغيير الوضع في ساحات القتال لصالح أوكرانيا من خلال تجديد صفوف جنود قوات كييف المحبطين واستبدالهم بـ "رعاع متعددي الجنسيات لديهم ميل للعنف المسلح".

وأضاف الجهاز أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال الدفعة الأولى المكونة من مئات أعضاء عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا هذا الصيف، مشيرا إلى أنه سيتم منح العفو الكامل كل سجين يوافق على الالتحاق بالقوات الأوكرانية.

وقال المكتب الصحفي: "إذا نجح المشروع التجريبي لتجديد صفوف القوات الأوكرانية بمجرمين من أمريكا اللاتينية، فسوف يستمر برنامج تجنيد القتلة بل ويتوسع ليشمل مجرمين من دول أخرى تعاني من وضع إجرامي صعب".

أوضح جهاز الاستخبارات الخارجية، أن تجنيد أعضاء من عصابات المخدرات لا يخلو من المشاكل، لافتا إلى أنه بدون الحصول على "مباركة" أباطرة المخدرات، لن يتعاون أي من مرؤوسيهم مع السلطات الأمريكية.

وخلص الجهاز إلى أن زعماء العصابات أنفسهم يريدون "بيع" أفراد عصاباتهم بسعر أعلى، مما يعرض الخطة الأمريكية للخطر.

المصدر: نوفوسيتي