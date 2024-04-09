الولايات المتحدة تنقل أسلحة "الحوثيين" لأوكرانيا

نقلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أسلحة تم الاستيلاء عليها من السفن التي يزعم أنها كانت متجهة إلى أعضاء حركة أنصار الله (الحوثيين) من الحرس الثوري الإسلامي.

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أفادت بذلك القيادة المركزية الأمريكية، حيث كتبت في حسابها الرسمي على موقع X: "في 4 أبريل 2024، نقلت الحكومة الأمريكية أكثر من 5 آلاف بندقية هجومية من طراز AK-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف RPG-7 وأكثر من 500 ألف طلقة عيار 7.62ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت تلك الأسلحة متجهة إلى الحوثيين في اليمن من الحرس الثوري الإيراني".

ويشار إلى أن هذه الأسلحة تم الاستيلاء عليها من قبل القيادة المركزية الأمريكية والقوات البحرية التابعة للجيش الأمريكي ما بين مايو 2021 وفبراير 2023. وقد حصلت السلطات الأمريكية على ملكية هذه الأسلحة في ديسمبر 2023 بموجب دعوى مصادرة رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: نوفوستي