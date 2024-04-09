 
مباشر

الولايات المتحدة تنقل أسلحة "الحوثيين" لأوكرانيا

أخبار العالم

الولايات المتحدة تنقل أسلحة
Romain CarreZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbo5

نقلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أسلحة تم الاستيلاء عليها من السفن التي يزعم أنها كانت متجهة إلى أعضاء حركة أنصار الله (الحوثيين) من الحرس الثوري الإسلامي.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: تحييد 930 جنديا أوكرانيا وتدمير 236 مسيرة خلال يوم
الدفاع الروسية: تحييد 930 جنديا أوكرانيا وتدمير 236 مسيرة خلال يوم

أفادت بذلك القيادة المركزية الأمريكية، حيث كتبت في حسابها الرسمي على موقع X: "في 4 أبريل 2024، نقلت الحكومة الأمريكية أكثر من 5 آلاف بندقية هجومية من طراز AK-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف RPG-7 وأكثر من 500 ألف طلقة عيار 7.62ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكانت تلك الأسلحة متجهة إلى الحوثيين في اليمن من الحرس الثوري الإيراني".

ويشار إلى أن هذه الأسلحة تم الاستيلاء عليها من قبل القيادة المركزية الأمريكية والقوات البحرية التابعة للجيش الأمريكي ما بين مايو 2021 وفبراير 2023. وقد حصلت السلطات الأمريكية على ملكية هذه الأسلحة في ديسمبر 2023 بموجب دعوى مصادرة رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا