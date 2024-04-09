نتنياهو يكشف عن هدف رابع وجديد من العملية العسكرية في قطاع غزة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن هدف جديد من العملية العسكرية في قطاع غزة، يتمثل بـ"هزيمة المحور الإيراني عبر هزيمة حماس".

وخلال زيارته لمركز تعبئة وتجنيد في الجيش، أشار نتنياهو إلى أن "لدينا ثلاثة أهداف:

الهدف الأول: إعادة المختطفين.

الهدف الثاني: القضاء على حماس.

الهدف الثالث: ضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وكشف أن هناك هدفا رابعا، قائلا: "حماس جزء من محور الشر الإيراني الذي يهدف إلى تدميرنا. وعندما نهزم حماس، فإننا لا نهزم حماس فحسب، بل نهزم المحور".

وأضاف: "الجميع في الشرق الأوسط، وخارجه، يجلسون في المدرجات ويراقبون من سينتصر في هذا الميدان، إسرائيل أم إيران وأتباعها. أنت تعرف بالفعل من سيفوز. حظ سعيد".

ويوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق، لكن إيران قالت إنها سترد علينا".

المصدر: RT