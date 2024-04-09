برلين: احتياطيات "باتريوت" استنفدت

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن احتياطيات "باتريوت" قد استنفدت، وإن برلين وحلفاءها يستكشفون إمكانية شراء أنظمة دفاع جوي لكييف من دول ثالثة.

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جاء ذلك وفقا لما صرحت به بيربوك في مؤتمر صحفي ببرلين، حيث تابعت: "للأسف، فإن احتياطيات (باتريوت) الخاصة بنا قد استنفدت الآن تقريبا. لذلك أوضحت مرة أخرى، في اجتماع وزراء خارجية (الناتو) أننا بحاجة إلى التحقق من توفر جميع أنظمة (باتريوت) في أوروبا والعالم، وأننا سنفعل كل شيء كي تحصل كييف على هذه الأنظمة".

ووفقا لها، تعتزم ألمانيا وحلفاؤها استكشاف إمكانية إطلاق صندوق خاص لهذ الغرض، وتابعت: "سنواصل، مع شركائنا الأوكرانيين والأوروبيين، العمل على هذا الأمر. أولا وقبل كل شيء، من أجل الحصول بسرعة على الأنظمة لأوكرانيا والتي تمتلكها دول ثالثة. وآمل أن نتمكن خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع من تقديم معلومات مفتوحة بهذا الشأن".

المصدر: تاس