اعتقل ضباط هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في مقاطعة أوريول رجلا قام طواعية بنقل بيانات حول منشآت عسكرية في المقاطعة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الأمن الفدرالي في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه اكتشف أن الرجل "بادر بالاتصال عبر تطبيق للمراسلة بممثلي المشاريع الإعلامية الموالية لأوكرانيا التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وأعرب عن استعداده لمساعدة الخدمات الخاصة الأوكرانية في الحصول على معلومات حول المواقع التي تهمهم في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أنه بعد ذلك زودهم الرجل ببعض المعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها القوات الروسية في مجال الدعم الطبي العسكري في سياق العملية العسكرية الخاصة".

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ونشر الأمن الفدرالي مقطعا مصورا لاستجواب المتهم، الذي قال فيه إنه تلقى عبر أحد الموارد الأوكرانية على منصة "تيليغرام"، حساب شخص يعمل في أجهزة المخابرات الأوكرانية.

وحسب شهادة الرجل، فقد طلب ​​منه ذلك الشخص إرسال معلومات حول المنشآت العسكرية في منطقة أوريول "لاستخدامها لاحقا لأغراضهم الخاصة".

وتابع: "ثم اتصل بي مشرف آخر من المخابرات الأوكرانية، فأرسلت له البيانات. وعرضوا لي مبلغا كبيرا من المال مقابل هذا العمل. ومن جهتي، طلبت مساعدة في انتقالي إلى الولايات المتحدة ببطاقة خضراء جاهزة".

وأشار الأمن الفدرالي في بيانه أنه تم اعتقال الرجل ورفعت بحقه دعوى قضائية للاشتباه في "إقامته علاقات سرية مع أجهزة المخابرات الأوكرانية وموجهة ضد أمن روسيا".

المصدر: RT