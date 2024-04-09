لافروف: تايوان جزء من الصين وموسكو وبكين لا تقبلان التدخل الخارجي في هذه القضية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وبكين متفقتان في رفضهما لأي تدخل خارجي في قضية تايوان، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الصين الشعبية.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي بختام مباحثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى أن الطرفين "تحدثا كثيرا عن مهام ضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية الخط الأمريكي المتمثل في إنشاء تحالفات عسكرية سياسية مغلقة وضيقة القوام هناك". وشدد الوزير الروسي على أن هذه التحالفات، لها توجه علني مناهض لروسيا ومعاد للصين.

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وقال لافروف: "فيما يتعلق بالوضع حول تايوان، وهي جزء لا يتجزأ من الصين، فنحن متحدون مع بكين في رفض أي تدخل خارجي، لأن هذا شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية".

ونوه الوزير الروسي، بأنه تطرق في مباحثاته مع نظيره الصيني إلى موضوع شبه الجزيرة الكورية، التي تهتم روسيا باستقرارها كما تهم الصين.

وكان لافروف وصل إلى بكين أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وشدد الوزير الروسي، على أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق بفضل زعيمي البلدين، فيما أكد نظيره الصيني عزم بلاده على دعم التنمية المستقرة لروسيا.

المصدر: نوفوستي