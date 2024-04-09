لافروف: روسيا والصين تتفقان على بدء حوار حول الأمن الأوراسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الموجود في زيارة للعاصمة الصينية، إن موسكو وبكين اتفقتا على بدء حوار بشأن الأمن الأوراسي.

وأضاف لافروف في ختام مباحثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي: "تظهر مهمة تشكيل الأمن الأوراسي. لقد ذكر ذلك الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية. واتفقنا نحن والأصدقاء الصينيون على بدء حوار بمشاركة الأطراف الأخرى ذات التفكير المماثل حول هذه القضية".

وأشار الوزير لافروف إلى أن روسيا والصين، تهدفان إلى تعزيز الأمن في أوراسيا.

وقال: "لفترة طويلة كان هناك هيكل أمني أوروبي أطلسي في شكل حلف شمال الأطلسي، بالطبع، بالإضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن هذه المنظمة الأخيرة قامت بشطب نفسها من قائمة الهياكل الآنية التي يمكن من خلالها إجراء مفاوضات هادفة والاتفاق على شيء يعتمد على توازن المصالح".

وكان لافروف وصل إلى بكين أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وشدد الوزير الروسي، على أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق بفضل زعيمي البلدين، فيما أكد نظيره الصيني عزم بلاده على دعم التنمية المستقرة لروسيا.

المصدر: نوفوستي