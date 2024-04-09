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تشغيل نظام تدمير الأهداف الجوية في سيفاستوبول

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تشغيل نظام تدمير الأهداف الجوية في سيفاستوبول
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
صورة من الأرشيف
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف عن تشغيل نظام تدمير الأهداف الجوية فوق المدينة، فجر الثلاثاء.

وكتب رازفوجاييف على "تلغرام" بهذا الصدد أن "الأصوات المدوية التي سمعت في المدينة كانت ناجمة عن عمل النظام الآلي لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المياه بالقرب من سيفاستوبول".

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وأكد الحاكم أن أي مواقع للبنية التحتية في المدينة لم تتضرر، وأن الوضع في المدينة هادئ.

ودعا الحاكم السكان لعدم الثقة بالأنباء غير المؤكدة التي تتداولها "القنوات التي تسعى لإثارة الذعر"، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

المصدر: RT

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