تشغيل نظام تدمير الأهداف الجوية في سيفاستوبول

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف عن تشغيل نظام تدمير الأهداف الجوية فوق المدينة، فجر الثلاثاء.

وكتب رازفوجاييف على "تلغرام" بهذا الصدد أن "الأصوات المدوية التي سمعت في المدينة كانت ناجمة عن عمل النظام الآلي لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المياه بالقرب من سيفاستوبول".

إقرأ المزيد

وأكد الحاكم أن أي مواقع للبنية التحتية في المدينة لم تتضرر، وأن الوضع في المدينة هادئ.

ودعا الحاكم السكان لعدم الثقة بالأنباء غير المؤكدة التي تتداولها "القنوات التي تسعى لإثارة الذعر"، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

المصدر: RT