وصول قوات ألمانية إلى ليتوانيا في أول انتشار طويل الأمد لها في الخارج منذ الحرب العالمية

وصل نحو 24 جنديا ألمانيا إلى ليتوانيا في أول انتشار طويل الأمد لقوات ألمانية خارج البلاد على قاعدة أساس دائم منذ الحرب العالمية الثانية.

إقرأ المزيد

ويمهد وصول 24 جنديا الطريق لانضمام مائة وخمسين آخرين إليهم في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يتمركز نحو أربعة آلاف وثمانمائة جندي ونحو مائتي مدني من الجيش الألماني بشكل دائم في ليتوانيا بحلول نهاية عام 2027.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله في برلين خلال حفل وداع للقيادة الأولية للواء الألماني في ليتوانيا: "هذه هي المرة الأولى التي ننشر فيها بشكل دائم وحدة كهذه خارج ألمانيا"، وأضاف بيستوريوس إنه "يوم مهم للجيش الألماني".

وأشاد قادة ليتوانيا بما أطلقوا عليه "حدثا تاريخيا" عندما بدأت ألمانيا يوم الاثنين في نشر قوات في البلد الواقع في منطقة حوض البلطيق والعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

المصدر: أ ب