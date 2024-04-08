"كلام مضحك ومضلل".. حفيد مانديلا يدعو لعدم ذكر اسم جده في سياق واحد مع ترامب وبايدن

رفض زويليفيلي مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الأسطوري نيلسون مانديلا، أي محاولات للربط بين مسيرة جده واسمي الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن.

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جاء ذلك في حديث زويليفيلي "مندلا" مانديلا لصحيفة "تايمز" البريطانية بعد تصريح لترامب زعم فيه أنه مستعد للذهاب إلى السجن بسبب انتهاك أمر قضائي، ليصبح بذلك "مانديلا العصر الحيث".

ورفض حفيد الحائز على جائزة نوبل للسلام مقارنة ترامب نفسه بمانديلا كضحية للاضطهاد السياسي، ووصف ذلك بأنه "مضحكة ومضللة"، مضيفا أن تعليقات ترامب "يصعب أخذها على محمل الجد".

وقال: "لا شك أنه واهم عندما يعتقد أنه يستطيع مقارنة نفسه بمانديلا".

وأضاف: "يواجه ترامب اتهامات جنائية بينما كان مانديلا يحاكم بتهمة النضال من أجل التحرير ومن أجل أفقر الفقراء".

لكن زويليفيلي سلط الضوء أيضا على أن بايدن ادعى في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2020، أنه تم احتجازه في جنوب إفريقيا أثناء محاولته رؤية نيلسون مانديلا في السبعينيات.

وتراجع فريق بايدن في وقت لاحق، قائلا إنه كان يشير إلى "فصله" عن الأعضاء السود في فريقه المسافر في مطار جوهانسبرغ.

وقال زويليفيلي: "لا يمكن التحدث عن مانديلا في سياق واحد مع ترامب أو بايدن. يجب أن ينظر إليهما على أساس ما حققاه في حياتهما، وليس حياة مانديلا".

المصصدر: "تايمز"