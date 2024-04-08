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ترامب يمتع الجمهور برقصه على ملعب غولف (فيديو)

الرياضة

ترامب يمتع الجمهور برقصه على ملعب غولف (فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرضا مفاجئا في الجولة الأخيرة من بطولة LIV Golf Miami يوم الأحد، حيث أمتع الجمهور بحركاته الراقصة المميزة.

وظهر ترامب البالغ من العمر 77 عاما في اللحظة الأخيرة في البطولة الممولة من صندوق الاستثمار العام السعودي التي أقيمت على ملعب "دورال" الخاص به في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

واستقبل المشجعون الرئيس السابق ونجله إريك ترامب، عند دخولهم الملعب، وهتفوا "ترامب، ترامب، ترامب"، و"47" في إشارة إلى أنه سيكون الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة.

 وكان ترامب يرتدي قبعة كتب عليها "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وقميص بولو أبيض.

وقام المرشح الجمهوري بتلويح ذراعيه وهز وركيه أمام المتفرجين، كما صافح أنصاره وتحدث معهم، قبل أن يتوجه إلى منطقة كبار الشخصيات.

المصدر: RT

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