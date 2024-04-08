جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: سرقة أكثر من 75 مليون دولار باحتيال أوكراني

قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية الروسية بالكشف عن شبكة احتيال أوكرانية قامت بسرقة 7 مليار روبل (75.6 مليون دولار) من المواطنين الروس.

جاء ذلك في بيان نشرته الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي، كشفت فيه عن ضبط أجهزة الكومبيوتر والاتصالات والمعدات المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة، والنقود والأصول الرقمية والمجوهرات والسلع الكمالية، والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، كما تم الحصول على أدلة شاملة على النشاط الإجرامي للشبكة، وفقا للبيان.

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وكانت مجموعة الأشخاص المتورطين في تنظيم وتشغيل مركز اتصال افتراضي غير قانوني تستخدمه مراكز الاتصال الأوكرانية تمارس الاحتيال عبر الهاتف وابتزاز الأموال من المواطنين الروس بشكل خاص على نطاق واسع. وقد تم تجميع الأموال المستلمة على هذا النحو من خلال سلسلة من المعاملات المالية في البنوك الأوكرانية، وذهبت هذه الموارد لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية.

في الوقت نفسه، تم دفع تكاليف خدمات الاتصالات المستخدمة في تلك الأنشطة غير القانونية من خلال البنوك الأجنبية، إضافة إلى تمويل صيانة البنية التحتية التقنية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تمكنت هذه الشبكة، باستخدام مركز اتصالات واحد فقط، من سرقة أكثر من 7 مليار روبل (75.6 مليون دولار) من المواطنين الروس.

ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم التعرف على خمسة أعضاء من هذه الشبكة واحتجازهم، وتم فتح قضية جنائية وفقا للقانون الجنائي الروسي.

المصدر: RT