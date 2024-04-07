نائب رئيس الوزراء البريطاني: إسرائيل ارتكبت "أخطاء كبيرة" في حرب غزة

قال نائب رئيس الحكومة البريطانية أوليفر داودن، اليوم الأحد، إن إسرائيل ارتكبت "أخطاء كبيرة" في حرب غزة، مؤكدا أن بلاده لا تمنحها "شيكا على بياض".

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وقال أوليفر داودن، إنه بعد مرور نصف عام على 7 أكتوبر، فإن المملكة المتحدة لم تمنح حكومة بنيامين نتنياهو "تفويضا مطلقا" بشأن أفعالها، وإنها تجري "محادثات قوية" معها، خاصة في ضوء مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين الأسبوع الماضي.

واتهم داودن إسرائيل بارتكاب "أخطاء كبيرة" خلال الصراع في غزة، وأصر على أن حكومة المملكة المتحدة "تلتزم بمعايير عالية للغاية".

وفي ملف استمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة لإسرائيل وسط الانتقادات المتزايدة لسلوكها في غزة وتساؤلات حول ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي، قال داودن إنها "عملية مستمرة" وستظل "سرية"، مؤكدا أن أي وقف للمبيعات هو قرار لوزير الأعمال كيمي بادينوش، بناء على نصيحة وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون.

وجاءت تصريحات داودن في الوقت الذي كتب فيه كاميرون مقالا لصحيفة التايمز، أشار فيه إلى أن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل ليس غير مشروط.

المصدر: سكاي نيوز