"حزب الله" اللبناني ينشر مشاهد للحظة إسقاط المسيرة الإسرائيلية "هرمز 900" (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيّرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "هرمز 900" فوق الأراضي اللبنانية.

وأصدر "حزب الله" أمس السبت بيانا مقتضبا، قال فيه: "قام ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:50 من مساء يوم السبت 6 أبريل 2024 بإسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة للعدو من نوع هيرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".‏

وفي وقت لاحق نشر الحزب توضيحا، ذكر فيه أن "المسيّرة المسلّحة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي التي أسقطها مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء السبت فوق الأراضي اللبنانية، هي من نوع هرمز 900".

المصدر: RT