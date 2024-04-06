الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة اثنين من جنوده بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة

أقر الجيش الإسرائيلي يوم السبت بإصابة اثنين من جنوده بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن جنديين من "الكتيبة 46" و"اللواء 401" أصيبا صباح السبت بجروح خطيرة في وسط قطاع غزة.

وأفاد البيان بأنه تم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ ذويهما.

שני לוחמי צה"ל מגדוד 46, חטיבה 401, נפצעו הבוקר באורח קשה במרכז רצועת עזה.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 6, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت أنها قتلت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الكتائب إلى أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا في الزنة وناقلة جند بحي الأمل في خان يونس وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ183، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع نهاية شهر رمضان، جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 33137 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه وصل إلى 600.

المصدر: RT