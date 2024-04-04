خبير: الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستحدد مصير الناتو

اعتبر البروفيسور تيموثي سايل أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة قد تكون حاسمة لحلف الناتو وتحديد مصيره .

وقال سايل، بروفيسور التاريخ ومدير برنامج العلاقات الدولية في مدرسة مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة في مدينة تورونتو الكندية، في حديث لمجلة "نيوزويك"، نشر يوم الخميس، إن "الناتو في موقف قوي جدا اليوم وذلك لأن الحلفاء قلقون ويعتقدون أن روسيا تمثل خطرا على أمنهم".

وأضاف أن "الحلفاء يدفعون أكثر لضمان الأمن مما كان سابقا. وهم ينقلون القوات إلى حدود الناتو الشرقية. وهم يذكرون مجتمعاتهم بأهمية الناتو. وبالطبع نحن نرى إضافة أعضاء جدد للناتو".

وأشار سايل إلى أن "الناتو بقي قائما لمثل هذه الفترة الطويلة لأن الرؤساء (الأمريكيين) واحدا بعد الآخر كانوا يدافعون عن الحلف والرئيس هو الشخص الأكثر أهمية في تحديد مستقبل الناتو".

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وتابع: "وبالتالي هذا يثير تساؤلات حقيقية ما إذا سيبقى الناتو، وإذا انتخبت الولايات المتحدة رئيسا سيقرر الانسحاب من الناتو، فهذا سيؤدي إلى صعوبات بالنسبة للدول الأوروبية التي ستضطر لإيجاد طريقة جديدة لضمان أمنها، سواء أكان ذلك يفترض استمرار الناتو بدون الولايات المتحدة أو الحاجة إلى إيجاد طريقة جديدة تماما لضمان الأمن".

وجاء ذلك تعليقا على آفاق حلف الناتو في حال انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل، علما بأن ترامب كان قد صرح بأنه لا يعتزم توفير الحماية للدول التي "لا تدفع ثمنها".

كما أعرب عدد من المراقبين والمسؤولين السابقين في الولايات المتحدة عن مخاوفهم بشأن إمكانية اتخاذ ترامب قرارا بالانسحاب من الناتو.

ويأتي ذلك تزامنا مع حلول الذكرى الـ 75 لتأسيس حلف الناتو، الذي تم إنشاؤه في عام 1949 وسط الحرب الباردة بين الدول الغربية والاتحاد السوفيتي.

المصدر: "نيوزويك"