انخفض مستوى ثقة الفرنسيين بالرئيس إيمانويل ماكرون خلال الشهر الماضي بعد محاولاته إقناع السكان بضرورة دعم أوكرانيا، والمشاكل في الاقتصاد الفرنسي على أشدها.

وذكرت صحيفة Les Echos الفرنسية نقلا عن استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب" الاجتماعية لاستطلاعات الرأي أن ممثلي الجيل الأكبر سنا (65 عاما فما فوق) تعرضوا لأكبر خيبة أمل في ماكرون، حيث احتفظ بثقة 27٪ فقط من المشاركين من هذه الفئة العمرية في أبريل في رئيس الدولة، بينما كان هناك 36٪ في مارس.

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وقال رئيس مؤسسة "إيلاب" برنارد سانانيس: "السلطة التنفيذية الفرنسية تقترب من الحملة الانتخابية الأوروبية في وضع معقد. وليس هناك أي تأثير (للتوحد) لدعم أوكرانيا، وتعيين غابرييل أتال في منصب رئيس الوزراء لا يحقق أي نجاح".

ويعتبر سانانيس أن هذا مرتبط بتصريحاته حول أوكرانيا وما كشف عنه الوزراء المعنيون بشأن قضية عجز الميزانية. وإذا أخذنا بيانات لجميع الفئات العمرية، فمن بين الأشخاص الذين صوتوا لإعادة انتخاب ماكرون في عام 2022، احتفظ الرئيس الفرنسي بدعم 76% منهم فقط.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن المشاركين تحدثوا عن "الخوف من الحرب، والدين الوطني، والوعود البيئية التي لم يتم الوفاء بها".

وبقيت نسبة تأييد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال ثابتة عند 32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقدمت الصحيفة بيانات من الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة في أبريل. ولم تكشف عن معلومات حول عدد المشاركين والمواعيد الدقيقة للاستطلاع.

المصدر: تاس