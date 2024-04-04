وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى سجن سارقة مذكرات ابنة بايدن

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى سجن المرأة التي سرقت مذكرات أشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن وباعتها لموقع Project Veritas مقابل عشرات الآلاف من الدولارات قبل انتخابات 2020.

ووفقا لوزارة العدل، كانت إيمي هاريس تقيم مؤقتا في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامة آشلي بايدن في سبتمبر 2020 عندما سرقت المذكرات "التي تحتوي على إدخالات شخصية للغاية" بالإضافة إلى سجلات الضرائب والهاتف المحمول والصور العائلية، وقامت هاريس بتجنيد المدعى عليه روبرت كورلاندر لمساعدتها في بيع المواد المجمعة.

دفع Project Veritas ومقره نيويورك، مبلغ 20 ألف دولار لكل من هاريس وكورلاندر مقابل المذكرات والمواد الأخرى التي عاد الزوجان إلى فلوريدا للحصول عليها.

وProject Veritas هو منفذ إعلامي مثير للجدل معروف بعملياته الخادعة، حيث يرسل موظفيه متخفيين لتسجيل المصادر والتقاط ما يقولون إنها القصة الحقيقية وراء العناوين الرئيسية.

في نوفمبر، داهمت وزارة العدل موقعين مرتبطين Project Veritas ومؤسسه جيمس أوكيف. لم ينشر الموقع المذكرات، لكن موقعا مختلفا قام بذلك.

وقال أوكيف، إنه تلقى المذكرات من مرشدين عثروا عليها مهجورة في غرفة فندق، مشيرا إلى أنه لم ينشرها لأنه لم يتمكن من التحقق من صحتها.

وتضم المذكرات مزاعم عن تناول أشلي بايدن مخدرات وإخفاقات في حياتها العائلية مع زوجها وحتى عن "حالات غير مناسبة لاستحمامها مع والدها"، غير أن وسائل الإعلام الأخرى وحتى المواقع المحافظة تجاهلت غالبا هذا الموضوع.

المصدر: The Hill