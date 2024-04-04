لافروف حول "مسرحية بوتشا": نظام كييف يشعر بأن كل شيء مباح له

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تقاعس أوكرانيا عن تقديم أسماء الأشخاص الذين يزعم أنهم ضحايا الأحداث التي وقعت في بوتشا يثبت شعور نظام كييف بأنه لا يخضع لأي ضوابط.

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جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة حول الوضع في أوكرانيا عقده لافروف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين في موسكو اليوم الخميس.

وقال الوزير الروسي: "لقد طالبنا مرارا، بما في ذلك أنا شخصيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإقناع نظام كييف بتقديم أسماء الأشخاص الذين يزعم أن جثثهم عرضت في بوتشا، على الأقل. كما توجهت مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى يستخدم سلطته لينتزع مثل هذه القائمة من كييف ورعاتها. لا أحد يفعل شيئا. وهذا مثال آخر على حقيقة أن لا حدود لما هو مباح لنظام كييف. وهو يستغل هذا الانفلات غير المحدود بشكل نشيط وسط تساهل من رعاته".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن الصور والفيديوهات التي نشرتها كييف، والتي يزعم أنها تظهر جرائم الجيش الروسي في بوتشا، بمقاطعة كييف، تشكل استفزازا أوكرانيا آخر، وأكدت أنه خلال فترة بقاء المدينة تحت سيطرة القوات الروسية حتى نهاية مارس 2022، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأي أعمال عنف.

المصدر: وكالات