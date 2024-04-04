القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا منظومة صواريخ أرض-جو تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس، أنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون، كما دمرت منظومة صواريخ أرض-جو بمنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

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وقالت في بيان إن "قوات يو إس إس جرافلي (DDG 107) وقوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) نجحت في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن (ASBM) وطائرتين مسيرتين (UAS) تم إطلاقها من اليمن باتجاه السفينة الأمريكية USS Gravely في البحر الأحمر".

وأضافت أنه "قوات القيادة المركزية الأمريكية دمرت نظاما متنقلا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

April 3 Red Sea Update



Between approximately 3:49 to 10:00 a.m. (Sanaa time) on April 3, USS Gravely (DDG 107) and United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed one inbound anti-ship ballistic missile (ASBM) and two unmanned aerial systems… pic.twitter.com/H28k33hRsO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2024

وإذ أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، شددت على التزامها بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا لسفن التحالف والسفن التجارية.

ومنذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، بوقت سابق أنها استهدفت منذ نوفمبر الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدة أنه لا يزال لديها الكثير من المفاجآت العسكرية للدفاع عن اليمن ونصرة فلسطين.

المصدر: RT