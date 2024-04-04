محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب تأجيل المرافعات في قضية المدفوعات للممثلة الإباحية

رفضت محكمة في نيويورك طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتأجيل المرافعات في القضية المتعلقة بمدفوعاته للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.

ومن المقرر أن تبدأ المرافعات في القضية التي يتهم فيها ترامب بتزوير سجلات المحاسبة و"التآمر" من أجل الاحتيال في 15 أبريل الجاري.

وطلب ترامب تأجيل المرافعات، حيث من المقرر أن يبدأ النظر في مسألة حصانته من الملاحقة القضائية أمام المحكمة العليا، يوم 25 أبريل.

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ورفض القاضي خوان ميرتشان تأجيل المرافعات في قضية المدفوعات لستورمي دانييلز، معتبرا أن المدعى عليه كان له ما يكفي من الوقت ليطلب النظر في مسألة حصانته من الملاحقة قبل الموعد الذي قدم فيه الطلب فعلا.

يذكر أن مساعدي ترامب دفعوا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقة ترامب بها في عام 2006.

وتم دفع المبلغ من موارد حملة ترامب الانتخابية في انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.

ونفى ترامب علاقته بلكليفورد، كما نفى علمه بأن محاميه مايكل كوهين دفع الأموال للمرأة.

المصدر: تاس