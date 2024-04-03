 
مباشر

عالم الزلازل الهولندي: لقد حذرتكم من ذلك!

أخبار العالم

عالم الزلازل الهولندي: لقد حذرتكم من ذلك!
RT
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xaa1

أعاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، نشر فيديو كان قد أشار فيه قبل أيام لاحتمال حدوث زلزال كبير، وذلك بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب اليوم الأربعاء سواحل تايوان.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى بزلزال كان الأعنف في تايوان منذ 25 عاما (فيديو)
قتلى وجرحى بزلزال كان الأعنف في تايوان منذ 25 عاما (فيديو)

وقال هوغربيتس على حسابه في منصة "اكس": "بعد 3 أيام مما كان متوقعا. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا". وأرفق تعليقه برابط يوتيوب للفيديو الذي كان قد نشره قبل أسبوع من الآن.

وفي منشور آخر، علق العالم الهولندي: "قبل بضعة أيام فقط أكدنا مرة أخرى على أهمية هندسة الزاوية القائمة التي سبقت أيضا زلزال تايوان هذا الصباح. تثبت هذه الهندسة أن القوة الكامنة وراء الآلية القادمة من الكواكب هي قوة كهرومغناطيسية. لا يمكن أن تكون الجاذبية".

وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 800 آخرون، اليوم الأربعاء، في زلزال عنيف هز تايوان وألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في شرق تايوان، قبيل الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجات.

ووفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية حدثت أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا