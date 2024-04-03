عالم الزلازل الهولندي: لقد حذرتكم من ذلك!

أعاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، نشر فيديو كان قد أشار فيه قبل أيام لاحتمال حدوث زلزال كبير، وذلك بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب اليوم الأربعاء سواحل تايوان.

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وقال هوغربيتس على حسابه في منصة "اكس": "بعد 3 أيام مما كان متوقعا. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا". وأرفق تعليقه برابط يوتيوب للفيديو الذي كان قد نشره قبل أسبوع من الآن.

وفي منشور آخر، علق العالم الهولندي: "قبل بضعة أيام فقط أكدنا مرة أخرى على أهمية هندسة الزاوية القائمة التي سبقت أيضا زلزال تايوان هذا الصباح. تثبت هذه الهندسة أن القوة الكامنة وراء الآلية القادمة من الكواكب هي قوة كهرومغناطيسية. لا يمكن أن تكون الجاذبية".

Three days later than expected. You can watch the detailed analysis of the particular geometry that preceded this major earthquake and why a ~M7.5 was anticipated:https://t.co/K3hSfN4xJKhttps://t.co/zirwjrJH5u — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 3, 2024

Just a few days ago we emphasized again the significance of this right-angle geometry that also preceded the #Taiwan#earthquake this morning. This geometry proves that the force behind the mechanism coming from the planets is electromagnetic. It cannot be gravitational. https://t.co/0nrQ25Gbp0 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 3, 2024

وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 800 آخرون، اليوم الأربعاء، في زلزال عنيف هز تايوان وألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في شرق تايوان، قبيل الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجات.

ووفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية حدثت أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة.

المصدر: RT