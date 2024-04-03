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خطر التسونامي "انتهى إلى حد كبير".. 4 قتلى وعشرات الجرحى بزلزال تايوان (فيديو)

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خطر التسونامي
محلفات زلزال تايوان
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أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أن خطر حدوث أمواج مدّ عالية جراء الزلزال الذي وقع بالقرب من تايوان صباح اليوم الأربعاء "انتهى إلى حد كبير".

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وألغت وكالة رصد الزلازل الفلبينية تحذيرا من تسونامي، حيث قالت في بيان: "بناء على البيانات المتاحة من محطات مراقبة مستوى سطح البحر لدينا التي تواجه المنطقة المركزية، لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في مستوى سطح البحر منذ الساعة 07:58 صباحا (23:58 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) حتى هذا الإلغاء".

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أيضا مستوى تحذيرها، مشيرة إلى أنه من الممكن تسجيل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر 3.3 أمتار في المنطقة بعد الزلزال.

وحذرت في السابق من أن الحد الأقصى المقدر لارتفاع تسونامي يبلغ 3 أمتار. وقال مسؤول في الوكالة: "يرجى تجنب الاقتراب من البحر أو الدخول إليه حتى يتم رفع التحذير".

ووقع الزلزال تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في شرق تايوان، قبيل الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجات.

ووفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية حدثت أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة.

وأرسلت السلطات التايوانية قرابة الساعة 1014 رسالة تحذيرية إلى السكان تبلغهم فيها بأن "التسونامي الناجم عن الزلزال وصل تدريجيا إلى ساحل تايوان".

وأضافت "نطلب من سكان المناطق الساحلية توخي الحذر واتخاذ احتياطات صارمة والانتباه إلى المخاطر الناجمة عن أي ارتفاع مفاجئ للأمواج".

وأعلنت وكالة الإطفاء الوطنية التايوانية أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 26 مبنى "مالت أو انهارت" جراء الزلزال، دون أن تحدد أين تقع هذه المباني بالضبط.

ولقى 4 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 97 آخرين نتيجة الزلزال الذي أسفر حسب فرق الإطفاء التايوانية عن انهيار مبنيين في مدينة هوالين القريبة من مركزه.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء في هوالين "لقد انهار مبنيان ومن المحتمل أن يكون هناك أناس عالقين بداخلهما"، مضيفا "ليس لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

من جهتها، علقت السلطات في مطار ناها، كبرى مدن جزيرة أوكيناوا اليابانية، حركة الملاحة بعد الزلزال، وقال مسؤول في وزارة النقل في ناها إن حركة الملاحة في المطار عُلقت عند الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن "الرحلات المقرر هبوطها في ناها يجب أن يتم تحويلها".

المصدر: أ ف ب

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