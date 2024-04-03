خطر التسونامي "انتهى إلى حد كبير".. 4 قتلى وعشرات الجرحى بزلزال تايوان (فيديو)

أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أن خطر حدوث أمواج مدّ عالية جراء الزلزال الذي وقع بالقرب من تايوان صباح اليوم الأربعاء "انتهى إلى حد كبير".

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وألغت وكالة رصد الزلازل الفلبينية تحذيرا من تسونامي، حيث قالت في بيان: "بناء على البيانات المتاحة من محطات مراقبة مستوى سطح البحر لدينا التي تواجه المنطقة المركزية، لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في مستوى سطح البحر منذ الساعة 07:58 صباحا (23:58 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) حتى هذا الإلغاء".

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أيضا مستوى تحذيرها، مشيرة إلى أنه من الممكن تسجيل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر 3.3 أمتار في المنطقة بعد الزلزال.

وحذرت في السابق من أن الحد الأقصى المقدر لارتفاع تسونامي يبلغ 3 أمتار. وقال مسؤول في الوكالة: "يرجى تجنب الاقتراب من البحر أو الدخول إليه حتى يتم رفع التحذير".

BREAKING: Multiple buildings collapse after quake hits eastern Taiwan - witnesses pic.twitter.com/VcdavC7abb — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

BREAKING: Multiple buildings collapse after quake hits eastern Taiwan. Horrible scenes following #Tsunami Warning earthquake in #Taiwan



A 7.4-magnitude earthquake strikes off Taiwan's eastern coast, sparking tsunami warnings and causes landslides in eastern Taiwan.… pic.twitter.com/Yu9yrBScql — Barister Sidra Qayyum (@Shr_9998) April 3, 2024

ووقع الزلزال تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في شرق تايوان، قبيل الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجات.

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7 — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

ووفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية حدثت أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة.

وأرسلت السلطات التايوانية قرابة الساعة 1014 رسالة تحذيرية إلى السكان تبلغهم فيها بأن "التسونامي الناجم عن الزلزال وصل تدريجيا إلى ساحل تايوان".

وأضافت "نطلب من سكان المناطق الساحلية توخي الحذر واتخاذ احتياطات صارمة والانتباه إلى المخاطر الناجمة عن أي ارتفاع مفاجئ للأمواج".

The 7.4-magnitude quake has caused lots of destruction in Taiwan… pic.twitter.com/aMbrMcz1Nz — Byron Wan (@Byron_Wan) April 3, 2024

وأعلنت وكالة الإطفاء الوطنية التايوانية أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 26 مبنى "مالت أو انهارت" جراء الزلزال، دون أن تحدد أين تقع هذه المباني بالضبط.

ولقى 4 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 97 آخرين نتيجة الزلزال الذي أسفر حسب فرق الإطفاء التايوانية عن انهيار مبنيين في مدينة هوالين القريبة من مركزه.

WATCH: Intense swaying and shaking during Wednesday morning's massive quake in Taiwan. | via @zenhernandez



🎥: JP Alejandro pic.twitter.com/Y81AfMZALe — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) April 3, 2024

وقال مسؤول في فرق الإطفاء في هوالين "لقد انهار مبنيان ومن المحتمل أن يكون هناك أناس عالقين بداخلهما"، مضيفا "ليس لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

Japan's meteorological agency revises Taiwan's earthquake to 7.7 magnitude

More images showing the intensity of earth quake and possible destruction pic.twitter.com/i7RWbjjYWP — Palestine Updates (@drtruthe) April 3, 2024

من جهتها، علقت السلطات في مطار ناها، كبرى مدن جزيرة أوكيناوا اليابانية، حركة الملاحة بعد الزلزال، وقال مسؤول في وزارة النقل في ناها إن حركة الملاحة في المطار عُلقت عند الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش كإجراء احترازي، مشيرا إلى أن "الرحلات المقرر هبوطها في ناها يجب أن يتم تحويلها".

Water channel has interesting hypnotic response to Taiwan quake pic.twitter.com/hJK4EdNXPN — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 3, 2024

More footages of earth quake in Taiwan pic.twitter.com/nxcFQhtQcN — Palestine Updates (@drtruthe) April 3, 2024

المصدر: أ ف ب