تقرير: تكلفة أضرار البنى التحتية في قطاع غزة تبلغ نحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير

قدر تقرير جديد مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، بلغت نحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024 .

وأشار التقرير الذي أعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي أن هذه القيمة تعادلا 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا للعام 2022.

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ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة.

وأشار التقرير إلى أن من الواضح أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليماً، وقد خلف الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق إزالتها والتخلص منها سنوات، ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية".

كما تناول التقرير أيضا التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير.

وقال البنك الدولي، إن تقرير "التقييم المؤقت للأضرار" استخدم مصادر جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024.

المصدر: "وفا"