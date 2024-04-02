كوريا الشمالية تعلن عن اختبار "ناجح" لصاروخ فرط صوتي متوسط المدى

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت فجر الثلاثاء "اخىتبارا ناجحا" لصاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، يعمل على الوقود الصلب.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن تجربة الصاروخ من نوع "هواسونغ 16" جرت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.

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وحسب وكالة الأنباء المركزية، أكد كيم جونغ أون أن جميع الصواريخ الاستراتيجية لكوريا الشمالية تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية، ومزودة برؤوس قادرة على المناورة.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الأركان لجيش كوريا الجنوبية أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من قبل كوريا الشمالية، وأن الصاروخ قطع مسافة نحو 600 كم قبل أن يسقط في البحر الشرقي (بحر اليابان).

ويشار إلى أن هذا هو ثالث صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية هذا العام.

المصدر: يونهاب