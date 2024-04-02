الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيا في 2023

أظهرت بيانات مجموعة مناصرة أن التمييز والهجمات المبلغ عنها ضد المسلمين والفلسطينيين وصلت إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة عام 2023، مدفوعة بتزايد كراهية الإسلام والتحيز.

وبلغ إجمالي الشكاوى 8061 شكوى في عام 2023، وهو ارتفاع بنسبة 56% عن العام السابق، وهو الأعلى منذ أن بدأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" تسجيلاته قبل ما يقرب من 30 عاما.

وبالمثل، أفاد المدافعون عن حقوق الإنسان عن ارتفاع عالمي في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

وحسب تقرير "كير" فإن حوالي 3600 من تلك الحوادث وقعت في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، مبينا أن عام 2023 شهد "عودة ظهور الكراهية ضد المسلمين" بعد أول انخفاض سنوي مسجل على الإطلاق في الشكاوى في عام 2022.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ متوسط ​​مثل هذه الحوادث حوالي 500 حادثة شهريًا قبل أن تقفز إلى ما يقرب من 1200 حادثة شهريا في الربع الأخير.

وقال التقرير إن "السبب الأساسي وراء هذه الموجة من تصاعد كراهية الإسلام كانت تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر 2023"، مبينا أن الشكاوى الأكثر عددا في عام 2023 كانت في فئات الهجرة واللجوء، والتمييز في العمل، وجرائم الكراهية، والتمييز في التعليم.

وأفادت "كير" بأنها جمعت الأرقام من خلال مراجعة البيانات العامة ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى التقارير الواردة من المكالمات العامة ورسائل البريد الإلكتروني ونظام الشكاوى عبر الإنترنت، واتصلت بالأشخاص الذين تم الإبلاغ عن حوادثهم في وسائل الإعلام.

المصدر: "رويترز"